село Стародраченино, село Стародраченино, Заринский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Стародраченино

Заринский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Алтайского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Барнаульский округ
800Старо-Драченина (Драченина), д. зав.при р. Чумыше.з.100 л.12840287782
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Озерно-Титовская волость
2Дер. Старо-Драченская4001001078

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Заринский район
152507Стародрачениносело53°41'85°05'N-45-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Заринский муниципальный район, Сельское поселение Стародраченинский сельсовет
1613487101с Стародраченино#Н/Д
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