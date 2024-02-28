деревня Игнотишкис, деревня Игнотишкис, Anykščių rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Игнотишкис

Anykščių rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Ковенской губернии 1892 года

НазваниеСтанОт уездного городаОт волостного правленияОт становой квартирыОт почты или ж/д станции
Ковенская губерния, Вилкомирский уезд, Коварская волость
Игнатышки, имение 106032962029

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Anykščių rajono savivaldybė, Kavarsko seniūnija
Ignotiškio k.
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