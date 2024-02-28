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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1913 г. По прошению крестьянина Сильвестра Матковского села Каленой Бабинецкой волости Сквирского уезда Киевской губернии по сп Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
959. Колена, село бывшее владельческое, при речке Струге, дворов 74, жителей 552, церковь православная, питейный дом, 2 водяных мельницы
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Каленна село.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-11464Каленнаселоцентр сільської радир-н Сквирськийсільрада Каленнівська