село Каленная, село Каленная, Київська область (на 2018) — Familio

Каленная

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Земский отдел Министерства внутренних дел. 1913 г. По прошению крестьянина Сильвестра Матковского села Каленой Бабинецкой волости Сквирского уезда Киевской губернии по сп Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Борщаговская волость
959. Колена, село бывшее владельческое, при речке Струге, дворов 74, жителей 552, церковь православная, питейный дом, 2 водяных мельницы

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Бабинецкая волость
Каленна село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11464Каленнаселоцентр сільської радир-н Сквирськийсільрада Каленнівська
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