деревня Заовражные Юлъялы, деревня Заовражные Юлъялы, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Заовражные Юлъялы

Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Козьмодемьянский уезд, Виловатовражская волость
Заовражные Юльялы, Виловатовражскойсм. Юльялы Малые.
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Юльялы Малые (Заовражные Юльялы), Виловатовражскойчеремисы248
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Горномарийский район
715908Заовражные Юлъялыдеревня56°12'46°45'O-38-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Горномарийский муниципальный район, Кузнецовское сельское поселение
88608445121д Заовражные Юлъялыдеревня
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