село Стрепетово, село Стрепетово, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Стрепетово

Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Крым

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Нижнегорский район
797215Стрепетовосело45°16,0' с.ш.34°37,0' в.д.L-36-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Нижнегорский муниципальный район, Дрофинское сельское поселение
35631406106с Стрепетовосело
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