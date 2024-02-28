село Карамышево, село Карамышево, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Карамышево

Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3305Карамышево, д. каз.при безымянном ключе.7024128387427Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Кутеминская волость
1515. Карамышева, деревня бывшая государственная, при речке Малой Сульче, дворов 164, жителей 943, мечеть, школа

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Кутеминская волость
Карамышева, Кутеминскойтатары1580
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
КармышКарамышевоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Черемшанский район
159159Карамышевосело54°54'51°26'N-39-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Черемшанский муниципальный район, Карамышевское сельское поселение
92658420101с Карамышевосело
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