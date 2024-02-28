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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3305Карамышево, д. каз.при безымянном ключе.7024128387427Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1515. Карамышева, деревня бывшая государственная, при речке Малой Сульче, дворов 164, жителей 943, мечеть, школа
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Карамышева, Кутеминскойтатары1580Показать скан
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
КармышКарамышевоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
159159Карамышевосело54°54'51°26'N-39-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Черемшанский муниципальный район, Карамышевское сельское поселение
92658420101с Карамышевосело