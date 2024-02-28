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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8951Чертовская, д. каз.при колодцах.97½61289082Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1372. Чертовская, деревня бывшая государственная, при речке Толшме, дворов 38, жителей 228, 5 лавок
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5959ЧертовскоеНефедовское.Алексеевскийбывшие государственные1102551133126
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Чертовское (шк. I ст.) 4746деревняЗимнее: 5,5 км. Летнее: —.Зимнее: 43 км. Летнее: —.Зимнее: 234 км. Летнее: —.6266