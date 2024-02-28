деревня Тродовичи, деревня Тродовичи, Россонский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Тродовичи

Россонский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Николаевская волость
302. Тродовичи, село бывшее государственное, дворов 16, жителей 110, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, воинск. присут. В 7 верстах — Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Полоцкий уезд, Николаевская волость
12Тродовичи, с Николаевским волостным правлениемселоколодецТродовичского, православноговолостному правлению28
158Тродовичиимениеколодецн/дВ. Долгово-Сабурову, двор. , прав.1

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Николаевская волость
село Тродовичи

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Россонский район, Краснопольский сельсовет
д Тродовичи37

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Россонский район, Краснопольский сельсовет
д. Тродовичи28
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