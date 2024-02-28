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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
302. Тродовичи, село бывшее государственное, дворов 16, жителей 110, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, воинск. присут. В 7 верстах — Показать все
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
12Тродовичи, с Николаевским волостным правлениемселоколодецТродовичского, православноговолостному правлению28
158Тродовичиимениеколодецн/дВ. Долгово-Сабурову, двор. , прав.1
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Тродовичи
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Тродовичи37
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Тродовичи28