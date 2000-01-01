деревня Корновицы, Самокражская волость, Новгородский уезд (на 1913) — Familio

Корновицы

Самокражская волость, Новгородский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Самокражская волость
20Карновицы (дер.)4-го стана, 4-го зем. уч.Илемецкого111236417756411земледелиевыпойка телят отх. пр.ручей Безымянный.ручей
21Карновицы (ус.)4-го стана, 4-го зем. уч.Соб. зем.1111256311земледелиенет сведений.нет сведений.Смежна с деревней Карновицы.

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