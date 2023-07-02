деревня Селищи, деревня Селищи, Калязинский район, Тверская область (на 2018) — Familio

Селищи

Калязинский район, Тверская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Калязинский уезд
5555Селище, д. каз.при р. Нерли.36½212984105

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Калязинский уезд, Нагорская волость
35Селещи48[...]

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
282450Селищидеревня56°56'38°11'O-37-113
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