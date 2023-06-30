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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2510Глобино, мест. вл.при рч. Кагамлыке391842810161029Церковь православная 1. Ярмарок 3. Заводов 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
М. Глобино40Петр Магденко504—153
М. Глобино41Елис. Вас. Магденко509—144
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
432. Глобино, местечко бывшее владельческое, при речке Омельничке, дворов 439, жителей 2564, волостное правление (уездный город в 38 верстах), церковь православная, школа Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Глобино местечкоГлобинское 1-ое крестьян собственников—402903117505102510362061
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Глобино
местечко Глобино
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17916Глобинемістомісто районного підпорядкування, центр району, центр міської ОТГр-н ГлобинськийГлобинська міська об'єднана територіальна громада