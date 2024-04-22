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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О формальном отмежевании крестьянских наделов д. Люницы, Мошковской волости, Гдовского уезда от владений помещицы М. Н. Сперанской. 1894–1895 гг. // Центральный государст Показать все
По прошению крестьян д. Люпицы Мошковской волости Гдовского уезда А. и С. Ивановых об отмене раздельного приговора. 1899–1901 гг. // Центральный государственный историчес Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Люницы Мошковской волости Гдовского уезда Петра Иванова об освобождении его от уплаты повинностей. 1907–1908 гг. // Центральный государств Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1266Лысковщина (Лишковщина), д. вл.при колодце.1222133843
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
120. Люпицы (Лысковщина), деревня бывшая владельческая, дворов 16, жителей 84, лавка