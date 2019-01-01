деревня Новый Байтермиш, Исаклинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Новый Байтермиш

Исаклинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
835Новый Байтермиш, д. каз. и удел.при рч. Байтермише.805079313332

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Вечкановская волость
431. Ново-Байтермишенская, деревня бывшая государственная, при речке Чесноковке, дворов 106, жителей 658

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Степно-Дурасовская волость
Д. Новый Байтермиш. Б. уд. и госуд. Мордва. Прав.2840Р. Чесноковка1687512152554558
Нов. Байтермишск. О-ва (ар. Красильников)2860Р. Чесноковка1687512132

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Исаклинский район
56953Новый Байтермишдеревня54°08'с.ш.51°45'в.д.N-39-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Исаклинский муниципальный район, Сельское поселение Исаклы
36616408121д Новый Байтермишдеревня

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