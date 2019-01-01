деревня Александро-Прасковинка, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Александро-Прасковинка

Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Варианты названий
Александро-Прасковьинка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2895Александровка, д. вл.при р. Паре.132236137148

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Морозово-Борковская волость
Александровка деревня7798при речке Алешне 3413313127011096Морозово-БоркиЦер.-прих. школа, масл. занят гончарное
Прасковьинка деревня7800при речке Алешне 50194190384112126Морозово-Борки2 масл., зан. кончарное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сапожковский район
285Александро-Прасковинкадеревня53°54'с.ш.40°51'в.д.N-37-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сапожковский муниципальный район, Морозово-Борковское сельское поселение
61637430111д Александро-Прасковинкадеревня

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