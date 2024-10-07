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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению Нарцисову А. И. жительницу с. Рудинки, Горловской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. 1920 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1963. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3180Рудинка, с. каз.при колодцах.3434191807843Церковь православная 1. Училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1164. Рудинка, село бывшее государственное, дворов 300, жителей 2262, 2 церкви православных, 2 лавки, 7 горшечн. звд., кирпичный завод, ярмарка на Преполовенье и 8-го сен Показать все
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рудинка село8410на тр. Ск.-Епиф. при речке Рудинке506186219103772110363ГорловоЦер. кам., цер.-пр. шк. смеш., 2 ярм. 8 сент. и в Препол., 5 ветр. мел., каз. вин. лав., кирп. зав., 5 горш. завед.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
969Рудинкасело53°48'с.ш.38°59'в.д.N-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644415116с Рудинкасело