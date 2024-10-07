село Рудинка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Рудинка

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению Нарцисову А. И. жительницу с. Рудинки, Горловской волости Скопинского уезда Рязанской губернии. 1920 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-1963. Опи Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3180Рудинка, с. каз.при колодцах.3434191807843Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Горловская волость
1164. Рудинка, село бывшее государственное, дворов 300, жителей 2262, 2 церкви православных, 2 лавки, 7 горшечн. звд., кирпичный завод, ярмарка на Преполовенье и 8-го сен Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Горловская волость
Рудинка село8410на тр. Ск.-Епиф. при речке Рудинке506186219103772110363ГорловоЦер. кам., цер.-пр. шк. смеш., 2 ярм. 8 сент. и в Препол., 5 ветр. мел., каз. вин. лав., кирп. зав., 5 горш. завед.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
969Рудинкасело53°48'с.ш.38°59'в.д.N-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Горловское сельское поселение
61644415116с Рудинкасело

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