деревня Верхососенье 2-я часть, деревня Верхососенье 2-я часть, Покровский район, Орловская область (на 2018) — Familio

Верхососенье 2-я часть

Покровский район, Орловская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Малоархангельский уезд, Верхососенская волость
Верхососенье 2-го участка (село)20Малоархангельская почтово-телеграфная контора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Покровский район
291184Верхососенье 2-я частьдеревня52°26'с.ш.36°49'в.д.N-37-122
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