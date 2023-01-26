село Кривчиково, село Кривчиково, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Кривчиково

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2170Кривчиково, с. вл.при р. Оке.1010198692Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Плосковская волость
687. Кривчиково, сельцо бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 13, жителей 108, церковь православная, торжок

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Кривчиковская волость
Кривчиково (село)7Город Кромы

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Кромский уезд, Кривчиковская волость
село Кривчиково

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
63561Кривчиковосело52°42'с.ш.35°54'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Кривчиковское сельское поселение
54625428101с Кривчиковосело
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