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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Кириловский уезд
С. Огнема2Анна Вильм. Попова15156
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
639. Вогнемо, село бывшее владельческое, при реке Шексне, дворов 8, жителей 53, церковь православная, школа, обывательская станция, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
10Вогнема (с.)1-го стана, 4-го зем. уч.Вогнемского112327214818++земледелие—Белозерский почтовый трактрека Шексна.Церковь, волостное правление, кон. пчт. и зем. ст., кв. урядн., 2 мелочные лавки, казенная винная лавка, смежно с погостом Вогнема.
11Вогнемский Богородице-Рождественский погост (пог.)1-го стана, 4-го зем. уч.Церк. земля102551018см.см.церковная служба—Белозерский почтовый трактрека Шексна.Смежен с селом Вогнема.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33093Вогнемасело59°59'с.ш.38°10'в.д.O-37-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628444101с Вогнемасело