село Вогнема, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Вогнема

Кирилловский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Вологодской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Кириловский уезд
С. Огнема2Анна Вильм. Попова15156

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Якшинская волость
639. Вогнемо, село бывшее владельческое, при реке Шексне, дворов 8, жителей 53, церковь православная, школа, обывательская станция, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Вогнемская волость
10Вогнема (с.)1-го стана, 4-го зем. уч.Вогнемского112327214818++земледелиеБелозерский почтовый трактрека Шексна.Церковь, волостное правление, кон. пчт. и зем. ст., кв. урядн., 2 мелочные лавки, казенная винная лавка, смежно с погостом Вогнема.
11Вогнемский Богородице-Рождественский погост (пог.)1-го стана, 4-го зем. уч.Церк. земля102551018см.см.церковная службаБелозерский почтовый трактрека Шексна.Смежен с селом Вогнема.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кирилловский район
33093Вогнемасело59°59'с.ш.38°10'в.д.O-37-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кирилловский муниципальный район, Липовское сельское поселение
19628444101с Вогнемасело

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