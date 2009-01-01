агрогородок Осиновка, Чаусский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Осиновка

Чаусский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Белицкая волость
5Дер. Осиновкапроселкебол. ШиеноОсиновскому с. о. 478888Прилесского пр. 6031

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Чаусский район, Путьковский сельсовет
аг Осиновка314

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Чаусский район, Осиновский сельсовет
аг. Осиновка132

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