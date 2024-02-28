деревня Ветухна, деревня Ветухна, Студенецкая волость, Чериковский уезд (на 1910) — Familio

Ветухна

Студенецкая волость, Чериковский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Студенецкая волость
610. Ветухна, деревня бывшая владельческая, при реке Дережне, дворов 86, жителей 582, постоялый двор

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Студенецкая волость
12Дер. Виотухнабол. дорогереч. ДеряжнеВиотуховск. с. о. 130480473Деряженск. прав. 13848
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