село Обухов, село Обухов, Вінницька область (на 2018) — Familio

Обухов

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Могилевский уезд, Корышковская волость
984. Обухов, село бывшее владельческое, дворов 86, жителей 480, церковь православная, школа, питейный дом

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Могилевский уезд, Вендычанская волость
Обухов233118240½6

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1902Обухівселоцентр сільської радир-н Мурованокуриловецькийсільрада Обухівська
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