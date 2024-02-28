деревня Шубенская, деревня Шубенская, Котельничский уезд, Вятская губерния (на 1913) — Familio

Шубенская

Котельничский уезд, Вятская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кировской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Котельнический уезд
6451Шубенская (Гришата), д. каз.при рч. Кошихе.10062184679Сельское управление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Котельнический уезд, Шубенская волость
546. Шубенская (Гришата), деревня бывшая государственная, при речке Кашихе, дворов 23, жителей 101, волостное правление (уездный город в 101 версте). В 4 верстах — церков Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Вятская губерния, Котельничский уезд, Шубенская волость
деревня Шубенская
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