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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отводе хуторских участков крестьянам Ивану Николаеву, Федору Антипову, Матвею Никифорову и Захару Прокофьеву из надельной земли крестьян дер. Исаево Узьминской волости Показать все
О выделе хуторских участков по деревне Игаево Узьминской волости. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 880. Опись 27. Де Показать все
О выдаче ссуды на землеустройство крестьянину сел. Игаево Узьминской волости Николаеву. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 2 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1615Исаево, д. каз.при колодце.703072224Показать скан
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Игаево 1-е д.902 стан5965 участок56почтовое отделение Узьмино.
Игаево 2-е д.902 стан5965 участок56почтовое отделение Узьмино.