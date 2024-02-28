деревня Ляпуновская 1-я, деревня Ляпуновская 1-я, Красноборский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Ляпуновская 1-я

Красноборский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
8024Ляпуновская, д. каз.при рч. Чире.844251211
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Великосельская волость
Ляпуновская 1-я100½11½

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Красноборский район
470598Ляпуновская 1-ядеревня61°35'с.ш.45°48'в.д.P-38-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Красноборский муниципальный район, Алексеевское сельское поселение
11630404196д Ляпуновская 1-ядеревня
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