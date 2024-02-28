деревня Папсуевка, деревня Папсуевка, Почепский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Папсуевка

Почепский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Мглинский уезд
1772Попсуевка, д. вл.при колодцах.551038153147
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Почепский район
67842Папсуевкадеревня53°03'с.ш.33°36'в.д.N-36-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Почепский муниципальный район, Дмитровское сельское поселение
15644436121д Папсуевкадеревня
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