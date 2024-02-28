фольварк Заельники, фольварк Заельники, Парафиановская волость, Вилейский уезд (на 1905) — Familio

Заельники

Парафиановская волость, Вилейский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Парафиановская волость
Заельники, ф. (Свенторжецкого), жит. 23 (16 м. 7 ж.), дес. 188, у. гор. 57 в., вол. пр. 17, ст. кв. 52 в., ст. ж. д. Березвечь 45 в.
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