село Сторожевое 2-е, село Сторожевое 2-е, Лискинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Сторожевое 2-е

Лискинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Лискинский район
7236Сторожевое 2-есело51°07'с.ш.39°40'в.д.M-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Лискинский муниципальный район, Сельское поселение Сторожевское 2-е
20621468101с Сторожевое 2-есело
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