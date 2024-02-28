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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о взносе денег волостным старшиной Ефимом за крестьянку дер. Паунино Черностанской волости Любимского уезда. Федосью Афанасьеву Игнатьевым в уплату капитального долг Показать все
Дело о продаже земельного надела по дер. Паутино Черностанской волости Любимского уезда крестьянкой Феодосьей Афанасьевой мещанину Кузьме Григорьевичу Костерину. 1882–188 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2322Паунино, д. вл.при р. Соти.4020112645Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ПауниноVIII. Паунинское общество725816—Милковский приходПоказать скан