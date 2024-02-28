деревня Паунино, деревня Паунино, Черностанская волость, Любимский уезд (на 1901) — Familio

Паунино

Черностанская волость, Любимский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о взносе денег волостным старшиной Ефимом за крестьянку дер. Паунино Черностанской волости Любимского уезда. Федосью Афанасьеву Игнатьевым в уплату капитального долг Показать все
Дело о продаже земельного надела по дер. Паутино Черностанской волости Любимского уезда крестьянкой Феодосьей Афанасьевой мещанину Кузьме Григорьевичу Костерину. 1882–188 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2322Паунино, д. вл.при р. Соти.4020112645
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Черностанская волость
д. ПауниноVIII. Паунинское общество725816Милковский приход
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