село Соловьиные Зори, село Соловьиные Зори, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Соловьиные Зори

Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Калужской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Малоярославецкий район
77913Соловьиные Зорисело54°43'36°31'N-37-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Малоярославецкий муниципальный район, Сельское поселение деревня Прудки
29623468166с Соловьиные Зорисело
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