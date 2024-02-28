деревня Сенокосное, деревня Сенокосное, Феодосийский уезд, Таврическая губерния (на 1859) — Familio

Сенокосное

Феодосийский уезд, Таврическая губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Феодосийский уезд
1837Эльгеры-Кипчак, д. вл. тат.при колодцах.4312154929Мечеть 1.
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