деревня Нижнеутяшево, деревня Нижнеутяшево, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Нижнеутяшево

Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1848Утяшева (Утягинова), деревня.при рч. Адырше.9042115335352Б. — Мечеть 1. Пчеловодство, плетение лаптей.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Белокатайская волость
941. Утяшева (Утягинова), деревня бывшая государственная, при речке Адырше, дворов 127, жителей 615, волостное правление (уездный город в 90 верстах), мечеть

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Белокатайская волость
6Утяшева, д. при реч. Атарша, на почт. трак., 2 мечети, хл.-зап. маг., 4 бак. лав., волос. правл.90220650604Земледелие

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Белокатайская волость
деревня Утяшева

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Белокатайский район
521670Нижнеутяшеводеревня55°40'00"58°59'00"N-40-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белокатайский муниципальный район, Сельское поселение Утяшевский сельсовет
80610437101д Нижнеутяшеводеревня
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