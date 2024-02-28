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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1848Утяшева (Утягинова), деревня.при рч. Адырше.9042115335352Б. — Мечеть 1. Пчеловодство, плетение лаптей.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
941. Утяшева (Утягинова), деревня бывшая государственная, при речке Адырше, дворов 127, жителей 615, волостное правление (уездный город в 90 верстах), мечеть
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
6Утяшева, д. при реч. Атарша, на почт. трак., 2 мечети, хл.-зап. маг., 4 бак. лав., волос. правл.90—220650604Земледелие
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Утяшева
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521670Нижнеутяшеводеревня55°40'00"58°59'00"N-40-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80610437101д Нижнеутяшеводеревня