деревня Братылино, деревня Братылино, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859) — Familio

Братылино

Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
Владенная запись, выданная жене унтер-офицера А. Ф. Принцевой, на право владения участком земли в д. Братылиной Юдинской волости. 1867 г. // Центральный государственный и Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1318Братылино (Большой Двор), д. вл.при колодце.5030152426
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close