сельцо Горки, сельцо Горки, Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Горки

Глебовская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Уголовное дело по обвинению крестьянина деревни Горки Глебовской волости Е. С. Анисимова и А. И. Могутина в мошенничестве. 1896 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Гражданское дело по иску канонира М. Е. Виноградова с крестьян села Горки Глебовской волости П., А. и Ф. Анисимовых и других 90 руб. 1901–1902 гг. // Гос. архив Ярославск Показать все
Дело о даче крестьянскому поземельному банку заключения по поводу продажи банку женой статского советника А. Н. Любимовой имения ее при селе Горки Глебовской волости в ко Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3645Горки, сц. вл.при пруде.2020164951
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
С. Новоселки и Новое. Д. Леонтьево, Овинцы, Василево, Горки, Городищи, Ям, Сараево и Ченцы10Кн. Ан. Вас. Гагарина52510162

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Глебовская волость
4296Горки сельцо14626141217
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