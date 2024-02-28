- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Уголовное дело по обвинению крестьянина деревни Горки Глебовской волости Е. С. Анисимова и А. И. Могутина в мошенничестве. 1896 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Гражданское дело по иску канонира М. Е. Виноградова с крестьян села Горки Глебовской волости П., А. и Ф. Анисимовых и других 90 руб. 1901–1902 гг. // Гос. архив Ярославск Показать все
Дело о даче крестьянскому поземельному банку заключения по поводу продажи банку женой статского советника А. Н. Любимовой имения ее при селе Горки Глебовской волости в ко Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3645Горки, сц. вл.при пруде.2020164951Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
С. Новоселки и Новое. Д. Леонтьево, Овинцы, Василево, Горки, Городищи, Ям, Сараево и Ченцы10Кн. Ан. Вас. Гагарина52510162
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4296Горки сельцо14626141217