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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Мамошинской Волмановской волости об аренде казенной земли. 1903 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 7180.
Дело по отношению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Мамошинской Волмановской волости Рыжкиных, Соколова и др. об аренде земли. 1904–1905 гг. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Мамошинской Волмановской волости Соколова В. на отказ земского начальника 8 участка Никольского уезда в выдаче сыну Николаю [ходяческого] Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6930Мамашинская, д. каз.при р. Моломе.252132101924Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Мамошинская26952
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
339710Мамошинодеревня59°33'47°52'O-38-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33629435126д Мамошинодеревня