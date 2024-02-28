деревня Мамошино, деревня Мамошино, Опаринский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Мамошино

Опаринский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по прошению крестьян дер. Мамошинской Волмановской волости об аренде казенной земли. 1903 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 7180.
Дело по отношению Управления государственным имуществом с прошением крестьян дер. Мамошинской Волмановской волости Рыжкиных, Соколова и др. об аренде земли. 1904–1905 гг. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Мамошинской Волмановской волости Соколова В. на отказ земского начальника 8 участка Никольского уезда в выдаче сыну Николаю [ходяческого] Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6930Мамашинская, д. каз.при р. Моломе.252132101924
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Волмановская волость
Мамошинская26952

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Опаринский район
339710Мамошинодеревня59°33'47°52'O-38-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Опаринский муниципальный район, Стрельское сельское поселение
33629435126д Мамошинодеревня
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