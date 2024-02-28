деревня Драудавас, деревня Драудавас, Krustpils pagasts, Jēkabpils novads (на 2021) — Familio

Драудавас

Krustpils pagasts, Jēkabpils novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Крейцбургская волость
247ДравдовоместечкоколодецКрейцбургского, лютеранскогоЗелькенгофскому сельскому обществу4

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Jēkabpils novads, Krustpils pagasts
Draudavas100130175ciemsDEL
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