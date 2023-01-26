деревня Секирино, Сенненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Секирино

Сенненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Ряснянская волость
4Дер. Секиринопроселкер. ОболянкеРяснянскому с. о. 83021Ряснянск. прав. 8523
66Усад. Секиринопроселкеколодцедв. Б. Плавинскому, кат. Оболецк. р.-кат. 8523
69Усад. Секиринопроселкер. Оболянкедв. А. Митте, кат. 132Оболецк. р.-кат. 8524

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д Секирино1

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Сенненский район, Немойтовский сельсовет
д. Секирино4

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