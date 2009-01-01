Населенное место

Рудишки, ф. (Сулистровского), жит. 38 (15 м. 23 ж.), дес. 180, у. гор. 19 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Солы 13 в.

Рудишки, ф. (Иванова), р. Сикунь, жит. (— м. — ж.), дес. 42, у. гор. 20 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 9 в.