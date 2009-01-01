деревня Рудишки, Сморгонский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Рудишки

Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Сольская волость
Рудишки, ф. (Сулистровского), жит. 38 (15 м. 23 ж.), дес. 180, у. гор. 19 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 9 в., ст. ж. д. Солы 13 в.
Рудишки, ф. (Иванова), р. Сикунь, жит. (— м. — ж.), дес. 42, у. гор. 20 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 9 в.
Рудишки, д., жит. 31 (17 м. 14 ж.), дес. 42, у. гор. 20 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 11 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д Рудишки40

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Сморгонский район, Сольский сельсовет
д. Рудишки20

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