деревня Погорелка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Погорелка

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по сообщению Вологодской казенной палаты относительно перечисления крестьян Грязовецкого уезда Семенковской вол. д. Погорелки в грязовецкое мещанское общество. 1888 Показать все
Дело по сообщению Вологодской казенной палаты о перечислении крестьянина Грязовецкого уезда Семенцевской вол. д. Погорелки Квашнинова в Грязовецкое мещанское общество. 18 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Гематовской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2827Погорелка, д. вл.при рч. Уче.3429236284

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Д. Вислянова и Погорелка11Дм. Конст. Грязев9936

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Семенцевская волость
24ПогорелкаВисляковскоебывшие помещичьи315172

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Семенцевская волость
Погорелка262076деревняРусские315774131

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Первомайский сельсовет
Погорелка 2080деревняЗимнее: 14 км. Летнее: —.Зимнее: 38 км. Летнее: —.Зимнее: 82 км. Летнее: —.3131

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
249294Погорелкадеревня58°35'с.ш.40°12'в.д.O-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Ростиловское сельское поселение
19624432376д Погорелкадеревня

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