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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по сообщению Вологодской казенной палаты относительно перечисления крестьян Грязовецкого уезда Семенковской вол. д. Погорелки в грязовецкое мещанское общество. 1888 Показать все
Дело по сообщению Вологодской казенной палаты о перечислении крестьянина Грязовецкого уезда Семенцевской вол. д. Погорелки Квашнинова в Грязовецкое мещанское общество. 18 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Гематовской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2827Погорелка, д. вл.при рч. Уче.3429236284
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Д. Вислянова и Погорелка11Дм. Конст. Грязев99—36
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
24ПогорелкаВисляковскоебывшие помещичьи315172
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Погорелка262076деревняРусские315774131
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Погорелка 2080деревняЗимнее: 14 км. Летнее: —.Зимнее: 38 км. Летнее: —.Зимнее: 82 км. Летнее: —.3131
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249294Погорелкадеревня58°35'с.ш.40°12'в.д.O-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624432376д Погорелкадеревня