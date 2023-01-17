деревня Осиновка, деревня Осиновка, Любавичская волость, Мстиславский уезд (на 1910) — Familio

Осиновка

Любавичская волость, Мстиславский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Любавичская волость
12Дер. ОсиновкапроселкеколодцеОсиновскому сел. обществу104548Пепелевского пр. 10420
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