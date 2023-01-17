село Айдабол, село Айдабол, Зерендинский район, Акмолинская область (на 2022) — Familio

Айдабол

Зерендинский район, Акмолинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Сандыктавский станичный юрт
123Айдабульский посел. Всех дворов: 29. 261Лошадей: 104. Рогатого скота: 110. Овец: 120. Коз: 10.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Акмолинская область, Зерендинский район, сельский округ Айдабол
село АйдаболАйдабол а.115641100
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