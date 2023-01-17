село Семеновка, село Семеновка, Касторенский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Семеновка

Касторенский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1520Семеновка, с. каз.при рч. Ширяеве Колодезе.2812218493Церковь православная.
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1521Семеновка, сц. вл.при рч. Ширяеве Колодезе.281242226
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Косторенская волость
690. Семеновка, село бывшее государственное, при речке Ведуге, дворов 38, жителей 261, церковь православная, лавка, ярмарка в Троицын день.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Касторенский район
50793Семеновкасело51°52'38°17'M-37-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Касторенский муниципальный район, Сельское поселение Семеновский сельсовет
38614472101с Семеновкасело
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