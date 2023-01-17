село Никольское Ошанино, село Никольское Ошанино, Щадневская волость, Ростовский уезд (на 1901) — Familio

Никольское Ошанино

Щадневская волость, Ростовский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7183Никольское Ошанино, с. вл.при колодцах.269124648Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щадневская волость
441. Никольское Ошаниных, село бывшее владельческое, дворов 22, жителей 121, церковь православная

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щадневская волость
с. Никольское-ОшаниныхX. Никольское обществосмотри № 11 [Воржской волости]
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