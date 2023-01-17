село Китайгород, село Китайгород, Вінницька область (на 2018) — Familio

Китайгород

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Липовецкий уезд, Китайгородская волость
734. Китайгород, местечко бывшее владельческое, при речке Сороке, дворов 143, жителей 970, волостное правление (уездный город в 48 верстах), церковь православная, синагог Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Липовецкий уезд, Дашевская волость
Китайгород м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1483Китайгородселоцентр сільської радир-н Іллінецькийсільрада Китайгородська
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