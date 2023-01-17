Карайганово
Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2636Карагайнова, деревня.при р. Белой.54835110111Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство, делание телег, саней.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1461. Карайганова, деревня бывшая государственная, при реке Белой, дворов 33, жителей 198, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Карайганова, д. при р. Белой, прос. дор., мечеть, х.-з. маг.61064162161Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
667175Карайгановодеревня53°36'00"56°03'00"N-40-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, Сельское поселение Урман-Бишкадакский сельсовет
80631475121д Карайгановодеревня