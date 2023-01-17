деревня Карайганово, деревня Карайганово, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Карайганово

Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2636Карагайнова, деревня.при р. Белой.54835110111Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство, делание телег, саней.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Ильчик-Темировская волость
1461. Карайганова, деревня бывшая государственная, при реке Белой, дворов 33, жителей 198, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Ильчик-Темировская волость
4Карайганова, д. при р. Белой, прос. дор., мечеть, х.-з. маг.61064162161Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Ишимбайский район
667175Карайгановодеревня53°36'00"56°03'00"N-40-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Ишимбайский муниципальный район, Сельское поселение Урман-Бишкадакский сельсовет
80631475121д Карайгановодеревня
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