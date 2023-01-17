Населенное место

Лошаны, ф. (Томковича), жит. 11 (7 м. 4 ж.), дес. 20, у. гор. 35 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Залесье 16 в.

Лошаны, ок., жит. 57 (28 м. 29 ж.), дес. 151, у. гор. 39 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 14 в.

Лошаны 1-е, д., жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 27, у. гор. 39 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 16 в.