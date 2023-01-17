Лошаны
Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Лошаны, ф. (Томковича), жит. 11 (7 м. 4 ж.), дес. 20, у. гор. 35 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Залесье 16 в.
Лошаны, ок., жит. 57 (28 м. 29 ж.), дес. 151, у. гор. 39 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 14 в.
Лошаны 1-е, д., жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 27, у. гор. 39 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Залесье 16 в.
Лошаны 2 е, д., жит. 16 (9 м. 7 ж.), дес. 22, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Лошаны2
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Лошаны6