Задворье
Язненская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Задворье, д., жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 9, у. гор. 7 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 7 в., ст. ж. д. Борковичи 19 в.
Задворье, ф. (Рипинского), жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 44, раз. см. пред.