деревня Тюнино, деревня Тюнино, Боровский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Тюнино

Боровский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Боровский уезд
670Тюнино, сц. вл.при рч. Бобровке.1614179185
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Боровский уезд, Никольская волость
113. Тюнино, сельцо бывшее владельческое, при речке Бобровке, дворов 16, жителей 70, волостное правление (уездный город в 16 верстах). В ½ версты — церковь православная. Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Боровский район
77301Тюнинодеревня55°07'36°17'N-37-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Боровский муниципальный район, Сельское поселение деревня Асеньевское
29606404166д Тюнинодеревня
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