деревня Новомихайловка, деревня Новомихайловка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Новомихайловка

Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Дедовская волость
15Ново-Михайловка, д. при р. Ашкадаре, прос. дор., вод. мел.94446161153Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Федоровский район
524152Новомихайловкадеревня53°02'00"55°07'00"N-40-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Федоровский муниципальный район, Сельское поселение Денискинский сельсовет
80654425121д Новомихайловкадеревня
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