деревня Верх-Юг, деревня Верх-Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Верх-Юг

Пермский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Полуденская волость
162. Верх Юга, деревня бывшая государственная, при речках Юге и Полуденной, дворов 30, жителей 141, часовня, постоялый двор

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Пермский район
736835Верх-Югдеревня57°43'00"55°44'00"O-40-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Пермский муниципальный район, Юго-Камское сельское поселение
57646472111д Верх-Югдеревня
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