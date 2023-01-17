деревня Бурбашский Сардыган, деревня Бурбашский Сардыган, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Бурбашский Сардыган

Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1214Малый Сардыган, д. каз.при рч. Буре.10028259897
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Ядыгерская волость
745. М. Сирдыган, деревня бывшая государственная, при речке Бурзе, дворов 39, жителей 271, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Ядыгерская волость
Сардыган, Ядыгерскойтатары495
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Балтасинский район
142499Бурбашский Сардыгандеревня56°18'50°27'O-39-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Балтасинский муниципальный район, Бурбашское сельское поселение
92615407111д Бурбашский Сардыгандеревня
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